Определены органы, которые чаще всего поражает рак

На первом месте - легкие

Константин Титов, заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, перечислил органы, которые наиболее подвержены раку.

"Есть лидеры по заболеваемости. Это рак легкого, молочной железы у женщин, злокачественные опухоли кожи, рак толстой и прямой кишки, предстательной железы", - цитирует врача govoritmoskva.ru.

По его словам, раннее выявление болезни гарантирует избавление от опухоли в 80-90% случаев. На первом этапе пациент зачастую переносит лишь органосохранную операцию, лучевая терапия ему не требуется.

Константин Титов сказал, что рак - это на 90% приобретенная болезнь. Пожилые люди от нее страдают гораздо чаще, чем представители молодежи или тем более дети.

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