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Яхту "ДОМа-2" ограбили, проект обеднел на 30 миллионов

15:10
  • четверг
  • 20 августа 2020

С яхты, принадлежащей проекту, украли деньги и оборудование

Телепроект "ДОМ-2" переживает сложные времена. Из-за пандемии коронавируса часть участников "застряли" на Сейшелах и не могут вернуться на родину. Во время вынужденного заключения на тропическом острове молодые люди решили снимать новый проект, но и здесь их ждала неудача – у команды украли более 30 миллионов рублей.
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"Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны. Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес все дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка 700 тысяч рублей, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов", - рассказал "СтарХит" один из участников проекта.

Он добавил, что расследование длится уже несколько недель, привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Новый проект от "ДОМа-2", который и планировалось снимать на злополучной яхте, в свет не выйдет – пилотный эпизод телешоу решили не выпускать в эфир. Переснять его без украденной техники тоже не представляется возможным.

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