Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Марии Михайловой

Девочке нужен дорогостоящий эндопротез локтевого сустава

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Маши Михайловой

У девочки тяжелая врожденная аномалия - синостоз плечевого сустава. Недоразвита левая рука, в правой отсутствует предплечье и локоть. Ей необходима операция и дорогостоящий эндопротез локтевого сустава, который стоит более двух миллионов рублей.

Собрать нужную сумму помогли вы – зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от родителей Маши:

"Благодарим вас за бескрайнюю помощь: вы собрали сумму, необходимую для Машиной операции. После нее перед нашей дочерью откроются новые возможности и перспективы! Это невероятное чудо! Спасибо всем и каждому! Пусть ваша доброта вернется вам преумноженной! Здоровья вам и мира! Низкий поклон!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"