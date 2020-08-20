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Кремль уточнил позицию по выборам в Белоруссии

15:26
  • четверг
  • 20 августа 2020

Россия не вмешивается в ситуацию

Позицию России по выборам в Белоруссии уточнили в Кремле. Москва не намерена вмшиваться в ситуацию, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков ответил на реплику журналиста – тот напомнил, что ряд лидеров европейских стран не признали итогов белорусского голосования.
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"Что касается выборов и так далее… - мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию. Повторяю, вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах", - сказал Песков.

После выборов президента, которые состоялись 9 августа, в белорусских городах начались массовые протесты. По данным ЦИК, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Оппозиция утверждает что победу одержала Светлана Тихановская.

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