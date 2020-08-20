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Совет белорусской оппозиции поредел после угроз Лукашенко

15:26
  • четверг
  • 20 августа 2020

Несколько человек покинули объединение на фоне возбуждения уголовного дела о захвате власти

Координационный совет белоруской оппозиции покинули несколько человек после того, как в республике возбудили уголовное дело о захвате власти.

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Член президиума совета оппозиции Максим Знак сообщил, что несколько заявлений о выходе из состава совета было получено накануне и еще одно в четверг.

Он отметил, что никто из членов президиума не покинул совет. "Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета", - заявил Знак "Интерфаксу".

Ранее Лукашенко назвал совет оппозиции "черной сотней", обвинил их в попытке захватить власть в республике и пообещал в ближайшее время решить эту проблему. Оппозиция поспешила ответить, что не имеет политических целей, однако уже в четверг правоохранительные органы возбудили уголовное дело против совета.

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