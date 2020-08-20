Жена Ефремова рассказала о пьянстве актера

Кругликова заявила, что иногда пьяный муж не мог найти машину

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала, что актер не раз возвращался домой в нетрезвом виде, но при этом никогда не садился за руль, а брал такси. Женщина добавила, что порой муж напивался до такой степени, что попросту не мог вспомнить, где оставил автомобиль.

"До того, как он выпьет, — он хороший, добрый, отзывчивый, легкий. А потом просто теряет мозг, не может отказаться от предложений выпить еще. После 300 граммов он вообще ничего не помнит. Доставят его под утро, положат", - призналась Кругликова.

Она отметила, что друзья часто предлагали Ефремову задуматься о личном водителе, передает "Вечерняя Москва".

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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