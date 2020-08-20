Мишустин второй раз за сутки поговорил с премьером Белоруссии Головченко

Главы правительства обсудили коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел второй телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко

В этот раз главы кабмина обсудили борьбу с коронавирусом и расширение контактов по линии профильных ведомств.

Кроме того, Мишустин и Головченко продолжили разговор о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействие в сфере энергетики и промышленной кооперации, сообщает пресс-служба российского правительства.

Первый телефонный разговор состоялся накануне, 19 августа. Главы правительств обсудили сложившуюся в связи с выборами ситуацию в Белоруссии, торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействия в рамках Союзного государства.

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