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Мишустин второй раз за сутки поговорил с премьером Белоруссии Головченко

15:35
  • четверг
  • 20 августа 2020

Главы правительства обсудили коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел второй телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко
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В этот раз главы кабмина обсудили борьбу с коронавирусом и расширение контактов по линии профильных ведомств.

Кроме того, Мишустин и Головченко продолжили разговор о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействие в сфере энергетики и промышленной кооперации, сообщает пресс-служба российского правительства.

Первый телефонный разговор состоялся накануне, 19 августа. Главы правительств обсудили сложившуюся  в связи с выборами ситуацию в Белоруссии, торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействия в рамках Союзного государства.

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