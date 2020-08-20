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"Я ухожу из этого ада": жена назвала Ефремова слабым человеком

15:51
  • четверг
  • 20 августа 2020

Софья Кругликова дала показания в суде

В Пресненском суде Москвы, где рассматривают по существу дело Михаила Ефремова, допросили жену актера Софью Кругликову. Свидетель пожаловалась суду на травлю в СМИ и угрозы.

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"Я боюсь даже мусор вынести. Просила об этом друзей. Журналисты очень агрессивны… Моей дочери пришло SMS с пожеланиями сдохнуть вместе с отцом. Я стараюсь максимально оградить их этого", - заявила Кругликова на заседании (цитата по "Интерфаксу").

Жена актера подробно рассказала об алкоголизме Ефремова. В своих показаниях она сообщила, что актер терял над собой контроль после употребления 200 граммов спиртного. Она предположила, что Ефремов под действием алкоголя мог принять наркотики, отметив, что при ней он не принимал запрещенные вещества.

"Но вы поймите меня правильно, после 200 грамм мужа я ухожу (...) после этой дозы я ухожу из этого ада… Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек", - рассказала в суде жена Ефремова.

По ее словам, муж эмоционально переживал ДТП на Смоленской площади. "Рыдал и молился", - сообщила она. Ранее журналисты писали, что актер ходит в суд со сборником молитв.

В Пресненском суде Москвы, где рассматривают по существу дело Михаила Ефремова, проходит второй день защиты актера. Все ждут показаний ключевого свидетеля, который, по заверениям адвоката, докажет невиновность актёра.

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