ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский диджей внезапно умер в 31 год

15:56
  • четверг
  • 20 августа 2020

Никаких предпосылок к смерти не было

В США скончался диджей Куинн Коулман, выступавший под псевдонимом DJ Spiccoli.

Ему был всего 31 год. Детали произошедшего не раскрываются, причина смерти неизвестна, пишет издание Variety. По словам коллег, никаких предпосылок к смерти не было.

"Мы будем очень скучать по нему. Приносим наши глубочайшие сожаления семье Куинна и его близким в это крайне трудное время", - передал слова соболезнования президент лейбла Capitol Record Джефф Вон, где работал Коулман.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Куинн Коулман (DJ Spicoli)
Куинн Коулман (DJ Spicoli)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.