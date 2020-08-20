Американский диджей внезапно умер в 31 год

Никаких предпосылок к смерти не было

В США скончался диджей Куинн Коулман, выступавший под псевдонимом DJ Spiccoli.

Ему был всего 31 год. Детали произошедшего не раскрываются, причина смерти неизвестна, пишет издание Variety. По словам коллег, никаких предпосылок к смерти не было.

"Мы будем очень скучать по нему. Приносим наши глубочайшие сожаления семье Куинна и его близким в это крайне трудное время", - передал слова соболезнования президент лейбла Capitol Record Джефф Вон, где работал Коулман.

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