Путин и глава Евросовета повторно созвонились из-за Белоруссии

Ранее российская сторона призывала ЕС не вмешиваться в дела республики
Глава Евросовета Шарль Мишель второй раз за неделю созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ситуацию в Белоруссии. В республике с 9 августа не стихают протесты оппозиции, не признавшей итоги выборов президента.
"Вчера лидеры 27 стран ЕС выразили солидарность с народом Белоруссии в его желании определять свою судьбу. Сегодня я повторил это президенту Путину", - написал Мишель в твитере.
По мнению политика, решить ситуацию в Белоруссии можно только "через инклюзивный политический диалог и мирный демократический процесс".
"С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
18 августа Мишель уже обсуждал белорусский вопрос с Путиным. Тогда в Кремле рассказали, что с российской стороны была высказана "озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку".
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