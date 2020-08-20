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Путин и глава Евросовета повторно созвонились из-за Белоруссии

16:12
  • четверг
  • 20 августа 2020

Ранее российская сторона призывала ЕС не вмешиваться в дела республики

Глава Евросовета Шарль Мишель второй раз за неделю созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ситуацию в Белоруссии. В республике с 9 августа не стихают протесты оппозиции, не признавшей итоги выборов президента.

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"Вчера лидеры 27 стран ЕС выразили солидарность с народом Белоруссии в его желании определять свою судьбу. Сегодня я повторил это президенту Путину", - написал Мишель в твитере.

По мнению политика, решить ситуацию в Белоруссии можно только "через инклюзивный политический диалог и мирный демократический процесс".

"С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

18 августа Мишель уже обсуждал белорусский вопрос с Путиным. Тогда в Кремле рассказали, что с российской стороны была высказана "озабоченность в связи с попытками ряда государств оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку".

Подробнее о ситуации в республике смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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