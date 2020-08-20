ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат: Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП

16:15
  • четверг
  • 20 августа 2020

Нашелся свидетель, который готов доказать, что в машине были два человека

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем автомобиля актера.
"Энергетическая дыра": защита Ефремова заговорила об "аномалиях" в момент ДТП

Свидетеля зовут Александр Кобец. Он утверждает, что 8 июня гулял с другом в центре Москвы, как вдруг услышал визг тормозов. После этого свидетель подошел к "черному джипу" и заметил молодого человека, который собирал подушки безопасности, Ефремова в машине не было.

"Там молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины", - передал Пашаев слова свидетеля, которого он опросил в своем адвокатском бюро.

Пресненский суд постановил допросить Кобца. "Он ранее не давал показания по этому делу", - заявила судья Елена Абрамова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.