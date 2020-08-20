Адвокат: Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП

Нашелся свидетель, который готов доказать, что в машине были два человека

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем автомобиля актера.

Свидетеля зовут Александр Кобец. Он утверждает, что 8 июня гулял с другом в центре Москвы, как вдруг услышал визг тормозов. После этого свидетель подошел к "черному джипу" и заметил молодого человека, который собирал подушки безопасности, Ефремова в машине не было.

"Там молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины", - передал Пашаев слова свидетеля, которого он опросил в своем адвокатском бюро.

Пресненский суд постановил допросить Кобца. "Он ранее не давал показания по этому делу", - заявила судья Елена Абрамова.

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