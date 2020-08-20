Фонд ЖКХ возместит часть средств собственникам квартир после энергоэффективного капремонта

Жители домов смогут уменьшить счет за услуги ЖКХ и позаботиться об экологии

Министерство экономического развития России направило в правительство России предложения по энергоэффективности. Фонд ЖКХ готов возмещать до 80% средств собственникам многоквартирных домов после проведения энергоэффективного капитального ремонта при оформлении соответствующей заявки.

Как пояснил председатель комиссии Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, в ходе энергоэффективного капремонта в домах проводят установку приборов учета энергоресурсов, модернизацию внутридомовой системы отопления, установку узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии.

Такой ремонт также предусматривает установку новых окон, теплозащиту крыши, уплотнение наружных входных дверей, замену окон, дверей в подъездах и лифтового оборудования, отметил Козлов.

"Эта экономия в перспективе полностью окупит те расходы, которые повлечет за собой капитальный ремонт. Фонд ЖКХ готов возмещать до 80% средств собственникам многоквартирных домов после проведения капремонта", - заявил парламентарий (цитата по АГН "Москва").

Чтобы получить возмещение, необходимо оформить заявку и соответствовать параметрам дома, в котором возможен энергоэффективный капремонт.

"В прошлом году были упрощены правила предоставления поддержки. Критерии отбора стали более доступными для прохождения. Решение о капремонте смогут принять только собственники на общем собрании. Если они захотят приблизить проведение капремонта, то смогут обсудить возможность увеличения взносов или взятие кредита. Фонд рассматривает и заявки на уплату части процентов по кредиту на такой капремонт", - рассказал Козлов.

Депутат добавил, что жители домов смогут уменьшить счет за услуги ЖКХ и позаботиться об экологии. В настоящее время большинство домов старого жилого фонда по энергоэффективности более чем на 50% не соответствует действующим нормативам.

"Есть такое понятие - сопротивление теплопередачи. Оно показывает, сколько тепла уйдет через один квадратный метр окна или двери при заданном перепаде температуры. Новая современная панель будет ограждать помещение от такого перепада. Поэтому затраты на отопление будут меньше, соответственно, счет за услуги ЖКХ для москвичей тоже уменьшится минимум на 20%, ведь домам просто будет нужно меньше энергии. Это существенная экономия. Кроме того, экономия ресурсов - это еще и забота об экологии", - сказал Козлов.

По словам парламентария, в стране необходимо увеличить количество возводимых домов высокого класса энергоэффективности, и один из шагов в эту сторону - московская программа реновации жилфонда. Новые дома для тех, кто переедет из пятиэтажек, будут именно энергоэффективными.

"Если зимой старая пятиэтажка обогревает улицу за счет средств жильцов, а летом в ней очень душно, если нет затенения, то расходы увеличиваются. В новых домах такого перепада температуры не будет. Дома, которые сейчас строят в рамках программы реновации, будут не ниже класса B, в то время как сносимые хрущевки зачастую попадают в предпоследний класс энергоэффективности (F) или в последний (G). Москвичи сразу поймут разницу", - заключил Козлов.

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