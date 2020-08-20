Александр Семенников: Цифровые дорожные сервисы Москвы применят в Санкт-Петербурге

А в приложении "Парковки Москвы" появилась новая функция

Сервисы Москвы, управляющие транспортными потоками и парковочным пространством, будут применены в Санкт-Петербурге.

Об этом в беседе с агентством "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Александр Семенников. Он отметил, что дорожно-транспортное хозяйство Москвы - одна из лидирующих по цифровизации отраслей.

"Уже сейчас в Москве работает около 100 "умных" перекрестков, где светофор управляет потоками с учетом наличия общественного транспорта и пешеходов. Москва стоит на более высокой ступени информатизации транспортной отрасли, чем большинство мировых столиц - и наработки главного города России уже востребованы в других мегаполисах. <…> Все это говорит о том, что масштабные вложения, которые делает Москва в информационные технологии на транспорте, оправдывают себя", - сказал Александр Семенников.

Депутат добавил, что в мобильном приложении "Парковки Москвы" появился новый функционал - поиск на интерактивной карте парковочных мест для инвалидов и обжалование штрафов.

"Специальный фильтр, предназначенный для поиска свободных парковочных мест для инвалидов, окрашивает все парковки, где есть места такого типа, в синий цвет. При этом возможность оплаты парковки обычным образом не отключается. А новая кнопка "Обжаловать штраф" приводит пользователя на предназначенный для этого городской цифровой сервис - портал "Автокод", - добавил парламентарий.

По его словам, разработчики приложения "Парковки Москвы" в ближайшем будущем реализуют еще одну востребованную функцию - возможность корпоративной оплаты парковок через специальный личный кабинет для юридических лиц.

"Это сделает эксплуатацию корпоративных автопарков прозрачнее, а оплату парковок для юрлиц - удобнее. В настоящий момент приложение позволяет одновременно осуществлять парковку нескольких автомобилей, включенных в учетную запись, независимо от их принадлежности", - заключил Александр Семенников.

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