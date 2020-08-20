Свидетель из Иваново: что известно о секретном очевидце ДТП с Ефремовым

Мужчина слеп на один глаз, но утверждает, что видел водителя Ефремова

В Пресненском суде выступил секретный свидетель защиты актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Его зовут Александр Кобец, он родом из Иваново. По его словам, в день ДТП он прогуливался с другом по центру Москвы после выпитых 1,5 литра пива. Вдруг услышал "визг тормозов" и увидел столкновение машин. По словам свидетеля, после аварии из машины вышел человек с "темными волосами и без седины". Кобец признался, что он слеп на один глаз, а на втором глазе минус 3, но заверил, что видел Ефремова на пассажирском сидении.

"Когда я подошел к водительскому сиденью, там был молодой человек, он собирал подушки безопасности. Я спросил, нужна ли помощь. Он сказал мне: "Пошел на ..." <…> Я видел лицо того человека за рулем, ему лет 38-37, может 35. Темные волосы, которая стрижка, русский. На нем была темно-серая футболка и жилетка", - отписал внешность водителя свидетель.

После аварии Кобец списался с адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым через Facebook и рассказал об обстоятельствах аварии. Изначально, мужчина не хотел давать показания следствию и суду, так как боялся давления. Но затем, увидев, с "какой травлей столкнулся Ефремов", решился выступить. Перед этим он встретился с Пашаевым в ТЦ "Атриум" в Москве. В целях безопасности, Кобец даже "скрыл свою внешность".

"Я очень переживал, жена меня отговаривала от дачи показаний. Я с ней поругался даже",- пожаловался свидетель в суде (цитата по ТАСС).

Во время второй встречи Пашаев проверил Кобца на полиграфе, а его местонахождение в момент аварии выяснили с помощью биллинга телефона. Адвокат готов предоставить суду результаты, как только они буду готовы.

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