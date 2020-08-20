Полуслепой свидетель рассказал о таинственном мужчине за рулем джипа Ефремова

Защита актера представила своего ключевого свидетеля

Новый поворот в деле Михаила Ефремова. Сегодня на очередном заседании в Пресненском суде наконец-то выступил тайный свидетель защиты, появление которого адвокат актёра анонсировал ещё несколько дней назад. Житель Иванова Александр Кобец заявил, что сразу после смертельного ДТП на Садовом кольце он видел на водительском месте в джипе Ефремова совсем другого человека.

Сторона защиты Ефремова обещала сенсацию - для дачи показаний пригласят того самого секретного свидетеля, о котором Эльман Пашаев неоднократно говорил.

Секретным свидетелем оказался некий Александр Кобец, житель Иваново, который, по мнению адвоката, первым подбежал к столкнувшимся автомобилям. Мужчина прогуливался по Садовому кольцу с другом, услышал звук аварии, побежал отказывать помощь. По словам свидетеля, в салоне джипа находились двое. За рулем – мужчина с темными волосами, 37-38 лет, в футболке и жилете. Он якобы начал угрожать ему и полез в нагрудный карман. Тогда очевидец решил помочь пассажиру и заметил у джипа Михаила Ефремова, а его друг, оставшийся на тротуаре, видел, как актер выходил именно с пассажирского места. Александр Кобец отметил, что очень боялся за себя и семью и поэтому долго не решался участвовать в процессе. Он сам вышел на Эльмана Пашаева и рассказал об увиденном. Свидетель подтвердил, что осознает ответственность за дачу ложных показаний. Гособвинение поинтересовалось, водит ли он автомобиль? Как оказалось, у мужчины нет кристаллика в одном глазу, на другой глаз он близорук.

Перед "секретным свидетелем" допрашивали жену подсудимого Софью Кругликову. Она рассказала о состоянии мужа после аварии, описав его фразой "отходняк после алкоголя". А также добавила, что обычно, после выпитых 300 граммов муж ничего не помнит. Что подтвердил и друг Ефремова Михаил Горевой.

Жена Михаила Ефремова говорить с журналистами оказалась, опустила глаза и читала молитву.

Рассмотрение дела Михаила Ефремова подходит к своей кульминации. Именно сегодня от защитников актера ждали сенсационных заявлений и неопровержимых доказательств невиновности. Но, кажется, процесс стал ещё более запутанным.

Суду предстоит взвесить все доказательства и сопоставить факты. По мнению адвоката Добровинского, завтра или в понедельник могут начаться прения сторон.

Виктор Прокушев, Валерия Дзговева, Александр Ивановский и Евгений Рыбин. "ТВ Центр".

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