Глава МИД Белоруссии пригрозил "перегрызть горло" за слезы сына

Министр рассказал, что на его семью оказывается "анонимное давление"

На ситуацию в Белоруссии влияют внешние факторы. Об этом заявила сегодня председатель Совета республики Наталья Кочанова по итогам прямой линии с гражданами страны. Она заявила, что большинство звонивших выступают за сохранение мира, спокойствия, стабильности и независимости родного государства, а также согласны с курсом, который проводит президент Александр Лукашенко. Настрой белорусов ярко иллюстрируют и акции в поддержку действующей власти, которые сегодня проходят в разных городах республики.

В поддержку Лукашенко выходят люди в Минске, Бобруйске, Могилеве. Размахивая государственными флагами, они скандируют: "Батька". Люди искренне рассчитывают, что действующий президент никуда не уйдёт.

- Хотел бы пожелать Александру Григорьевичу здоровья. Железного такого. И чтобы еще не одну пятилетку он радовал нас на посту президента.

Но одновременно с этим в Белоруссии проходят и протестные акции. Люди недовольны итогами прошедших президентских выборов и требуют отставки Лукашенко и его команды.

- Мы хотим свободы. Мы хотим отставки сегодняшней власти. Мы не согласны с выборами.

Представлять интересы протестующих будет Координационный совет оппозиции, президиум которого утвердили накануне. И на первой же пресс-конференции люди, вошедшие туда, заявили, что не ставят перед собой никаких политических целей.

"Координационный совет - это не политическая структура. И её целью не является захват власти. Наша цель это как раз настраивание каких-то механизмов и инструментов для того, чтобы транзит власти, который рано или поздно произойдет, чтобы он прошел с согласия гражданского общества Белоруссии", – объяснила Мария Колесникова, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

Однако у генеральной прокуратуры Белоруссии на этот счёт совсем другое мнение. Там считают, что сам факт создания Координационного совета оппозиции - уже причина для возбуждения уголовного дела.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", – объявил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк.

Речь идёт о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики. Такое там карается сроком от двух до пяти лет. Так что люди, вошедшие в состав этого совета, уже находятся под угрозой ареста. Параллельно с этим угрозы поступают и в адрес семей чиновников из команды Лукашенко. Речь, в частности, идёт о министре иностранных дел Белоруссии.

"Я ещё могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слёзы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - заявил Владимир Макей.

Причем запах этот все сильнее. Поляки и прибалты уже даже не скрывают своей прямой заинтересованности. Варшава, например, намекает, что Белоруссию хорошо бы избавить от энергетической зависимости от России. И Польша могла бы в этом вопросе помочь, учитывая поставки туда дорогой американской нефти и СПГ.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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