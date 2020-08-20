Депутат МГД Татьяна Батышева: Дистанционные технологии – будущее медреабилитации

Каждый реабилитолог должен научиться работать в дистанционном формате, заявила парламентарий

Будущее медицинской реабилитации - за дистанционными технологиями, заявила в разговоре с изданием "Аргументы и факты" депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.

В Москве открылся III национальный междисциплинарный конгресс с международным участием "Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: традиции и инновации". Мероприятие в этом году проходит в дистанционном формате из-за пандемии. В конгрессе принимают участие более двух тысяч ведущих отечественных и зарубежных специалистов по детской реабилитации.

Татьяна Батышева, которая является инициатором этого мероприятия, высказала надежду, что конгресс будет интересен не только реабилитологам, но и другим специалистам, чья профессиональная и общественная деятельность связана с различными аспектами детской реабилитации.

По словам Татьяны Батышевой, сейчас цифровые методы внедряются в систему медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями, в том числе и перенесшим коронавирус.

"Именно поэтому научиться работать в дистанционном формате – это тот минимум, который должен освоить сегодня каждый врач, особенно психоневролог или реабилитолог", - уверена депутат.

По ее мнению, дистанционные консультации пациентов, которые весной и летом проводили врачи, доказали свою эффективность.

Она подчеркнула, что провести полноценный осмотр в режиме онлайн, конечно, нельзя, однако скорректировать медикаментозную терапию или дать новые рекомендации пациентам вполне возможно.

Батышева рассказала, что за несколько месяцев режима самоизоляции в Москве появился опыт создания информационных платформ для индивидуальных и групповых онлайн-занятий людей с инвалидностью.

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