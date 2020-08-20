Депутат МГД Лариса Картавцева рассказала о массовом тестирование на COVID учителей

Массовое тестирование на коронавирус работников образования снизит риски заражения

Тестирование на коронавирус среди работников учреждений образования перед началом учебного года является правильным решением на фоне текущей эпидемиологической обстановки в городе. Об этом заявила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

Данная практика позволит снизит риски заражения и поможет избавиться от тревожности студентов и родителей детей-школьников, сказала парламентарий в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Как ожидается, тест сдадут более 180 тысяч человек, работающих в детсадах, школах, колледжах и вузах. "Тех, у кого будет положительный результат, до работы в школе или детском саду не допустят", - подчеркнула Картавцева.

Депутат напомнила, что, несмотря на диагностику, по-прежнему остаётся важным соблюдение мер предосторожности.

"Основная волна пандемии осталась позади, однако риск заражения коронавирусной инфекцией всё ещё есть. И, поскольку учебный год начинается в традиционном формате, а не в дистанционном режиме, очень важно убедиться, что учеба будет безопасной.

Сдача анализа не занимает много времени, но она позволяет человеку убедиться, что он не опасен для окружающих. Тем, кто работает с детьми, это особенно важно", - отметила Лариса Картавцева.

Напомним, что каждый желающий житель Москвы может бесплатно пройти ПЦР-тестирование на выявление COVID при наличии полиса ОМС и регистрации в одной из столичных поликлиник. Запись возможна на портале "ЕМИАС.ИНФО", в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва", "Госуслуги Москвы" и через информационные киоски в поликлиниках. Если пациент не прикреплён к какой-либо поликлинике, ему следует позвонить в пункт сдачи по месту проживания и записаться на приём туда.

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