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Су-30СМ перехватил разведчиков Британии и Франции над Черным морем

17:50
  • четверг
  • 20 августа 2020

Госграница не нарушена

Российский истребитель Су-30 СМ поднимался в воздух для перехвата самолетов-разведчиков Великобритании и Франции.

Инцидент произошел в четверг, 20 августа, над Черным морем. Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две приближающиеся к границам цели. Ими оказались самолеты-разведчики Atlantique-2 ВМС Франции и R.1 Sentinel ВВС Великобритании, выяснили пилоты Су-30СМ.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, нарушения госграницы России французским и английским самолетами не допущено.

В последнее время участились случаи перехвата самолетов-разведчиков возле российских государственных границ. С начала августа произошло более10 подобных инцидентов.

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