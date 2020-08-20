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Макей поблагодарил Госдеп за поддержку Белоруссии

18:22
  • четверг
  • 20 августа 2020

Состоялся разговор между главой МИД и замгоссекретарем США

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.
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Беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в белорусском МИД.

Представители внешнеполитических ведомств обсудили сложившуюся после президентских выборов ситуацию в Белоруссии, а также перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия, пишет "Интерфакс".

Макей поблагодарил Вашингтон за "неизменную поддержку суверенитета и независимости Белоруссии".

Ранее глава МИД сообщил об угрозах в адрес его семьи на фоне происходящих в стране событий.

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