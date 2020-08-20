Макей поблагодарил Госдеп за поддержку Белоруссии

Состоялся разговор между главой МИД и замгоссекретарем США
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.
Беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в белорусском МИД.
Представители внешнеполитических ведомств обсудили сложившуюся после президентских выборов ситуацию в Белоруссии, а также перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия, пишет "Интерфакс".
Макей поблагодарил Вашингтон за "неизменную поддержку суверенитета и независимости Белоруссии".
Ранее глава МИД сообщил об угрозах в адрес его семьи на фоне происходящих в стране событий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"