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В США арестован экс-советник Трампа

18:51
  • четверг
  • 20 августа 2020

Стива Бэннона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон, работавший с Дональдом Трампом в 2016-2017 годах, арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Бэннон получил более одного миллиона долларов, создав обманную схему в рамках кампании по строительству стены на границе США и Мексики. Сотни тысяч людей пожертвовали более 25 миллионов долларов на строительство стены, передает "Интерфакс" со ссылкой на Financial Times.

Всего по делу проходят четыре человека. Всем обвиняемым предъявлено по два пункта обвинения – в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В 2017 году Трамп уволил Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам.

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Стив Бэннон
Стив Бэннон
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