ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Весь экипаж МКС изолируют в российском модуле из-за утечки воздуха

18:54
  • четверг
  • 20 августа 2020

Разгерметизация произошла в американском сегменте

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) проверят давление из-за утечки воздуха.

Весь экипаж закроют в российском модуле "Звезда" на три дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса. Жизни российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые сейчас находятся на МКС, ничего не угрожает.

Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита. Сейчас экипаж работает над поиском места утечки воздуха на станции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Космонавты
Космонавты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.