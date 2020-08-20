Весь экипаж МКС изолируют в российском модуле из-за утечки воздуха

Разгерметизация произошла в американском сегменте

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) проверят давление из-за утечки воздуха.

Весь экипаж закроют в российском модуле "Звезда" на три дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса. Жизни российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые сейчас находятся на МКС, ничего не угрожает.

Одной из возможных причин утечки специалисты считают попадание микрометеорита. Сейчас экипаж работает над поиском места утечки воздуха на станции.

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