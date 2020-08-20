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В омском Минздраве опровергли отек мозга у Навального

19:13
  • четверг
  • 20 августа 2020

Врачи также не нашли у оппозиционера признаков инфаркта, инсульта и COVID-19

Информация о том, что у оппозиционера Алексея Навального, развился отек мозга не нашла подтверждения.

Навальный находится в стабильном состоянии
Медики рассказали о состоянии Навального

"Мы не подтверждаем отек мозга у Алексея Навального", - сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Омской области.

Ранее сообщения об отеке мозга у Навального появились в телеграм-каналах.

В настоящее время Навальный находится в больнице станции скорой медпомощи №1 Омска. Как заявил заместитель главврача медучреждения Анатолий Калиниченко, у оппозиционера не выявили признаков инфаркта, инсульта и инфекций, в том числе COVID-19.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера госпитализировали. Он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления. Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что оппозиционер, возможно, был отравлен, Песков сказал, что "пока результатов анализа нет".

"Это должно быть подтверждено лабораторно, надо просто дождаться результатов анализа", - добавил он.

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