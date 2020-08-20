Воздушная гимнастка погибла на соревнованиях по эквилибристике в Москве

Полгода назад с восьмиметровой высоты сорвалась ее ученица

Воздушная гимнастка Елена Кустова погибла на соревнованиях в Москве.

Трагедия произошла на Серпуховском Валу 18 августа во время соревнований по слэклайну – это хождение по натянутой стропе. В какой-то момент порвалась соединительная петля между шаклом и лайнлоком, и металлическая часть оборудования упала Кустовой на голову.

Скорая приехала спустя 10 минут, но врачи не смогли спасти гимнастку, пишет портал Sport24. Спортсменке было 37 лет.

Елена Кустова была тренером российской гимнастки Евгении Асоновой, которая сорвалась с восьмиметровой высоты на международных соревнованиях в Риге 4 декабря 2019 года. У девушки оказались сломаны два позвонка, поврежден спинной мозг и отказала нижняя часть тела. После многочисленных операций и длительной реабилитации в августе 2020 года девушка встала на ноги.

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