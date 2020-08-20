Слова Зеленского о Крыме назвали сказкой

В Госдуме прокомментировали заявление президента Украины о "возвращении" полуострова

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав страны.

"Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике", - сказал Шеремет РИА Новости.

Ранее Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет значительно быстрее".

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков счел примитивной и наивной позицию президента Украины по Крыму.

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