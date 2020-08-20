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"Провинциальный, честный парень": друг Ефремова услышал правду в словах тайного свидетеля

20:37
  • четверг
  • 20 августа 2020

Актерская профессия научила разбираться в людях

Российский актер и друг Михаила Ефремова Михаил Горевой заступился за тайного свидетеля смертельного ДТП Александра Кобца.
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Университетский товарищ Ефремова, с которым тот дружит уже более 35 лет, был на заседании суда и журналисты задали ему вопрос: "Вам не кажутся странными показания свидетеля?". Горевой заявил, что верит свидетелю, так как "разбирается в людях" в виду своей профессии.

"Пытают парня. Провинциальный такой, живой и честный парень <…> Я вот смотрю на него, он большой такой, крупный… и вот ты можешь увидеть то, что он рассказывает или нет? Я могу это увидеть, я правда в этом разбираюсь. Честный, рабочий парень", - ответил актер.

Горевой отметил, что посыпавшиеся на свидетеля вопросы – это "мучительство какое-то". Александр Кобец два часа отвечал на одни и те же вопросы, передает "ТВ Центр".  

"Я понимаю, что у адвокатов работа такая, но вы видите, он (свидетель – прим. ред.) уже говорит: "Ребят, ну я устал". Стоит два часа на ногах, такой большой", - прокомментировал происходящее друг Ефремова.

Ранее на очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова выступил тайный свидетель Александр Кобец, который в момент аварии проходил мимо и заметил, что актер сидел на пассажирском сидении, а за рулем находился "мужчина 35-38 лет с темными волосами без седины".

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