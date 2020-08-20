Названы возможные причины утечки воздуха на МКС

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На международной космической станции опять обнаружена небольшая утечка воздуха. Ее зафиксировали приборы российского сегмента станции. Уже известно, что воздух выходит через обшивку в американской части МКС. Пока будет проводиться проверка, в каком конкретно модуле происходит падение давления, экипаж станции перейдет в российский модуль "Звезда".

Утечку воздуха в американском сегменте зафиксировали российские приборы по измерению доли содержания азота, кислорода и углекислого газа в атмосфере станции. После чего было принято решение изолировать экипаж на российском модуле.

Сейчас на МКС всего трое: российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кессиди. В NASA заявили, что небольшая утечка воздуха на МКС происходит постоянно. Однако на этот раз её уровень оказался выше обычного. Чтобы определить, где конкретно падает давление, будут последовательно перекрывать модули станции. Затем космонавты начнут поиск утечки с помощью специальных приборов. Результаты этой проверки появятся не раньше следующей недели. Но уже сейчас в качестве возможной причины называют поломку клапана, отслоение уплотнителя или микропробоину от космического мусора.

Подробности смотрите в репортаже Оксаны Фомичевой.

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