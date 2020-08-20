В Европе возвращаются к ограничениям из-за роста числа заболевших COVID-19

В Германии за последние три недели число инфицированных увеличилось вдвое

Ведущий эпидемиолог Китая дал высокую оценку российской вакцине от коронавируса. Учёный отметил, что наш препарат безопасен, и выразил надежду на успешное завершение его клинических испытаний. Пока же число заболевших в мире стремительно растет и приближается к 22,5 миллиона. От COVID-19 скончались свыше 789 тысяч человек. Печальное лидерство по-прежнему удерживают США. А в Европе уже заговорили о второй волне пандемии.

Отпускной сезон в Европе - в разгаре. Города и пляжи в Хорватии, Испании полны туристов. На дискотеках никто и не думает о масках и дистанции. А цифры статистики меж тем тревожат. В крупнейших европейских странах в августе отмечается резкий рост заболевших коронавирусом.

В Германии за последние три недели число инфицированных увеличилось вдвое. "Наша задача - взять ситуацию под контроль. Основная причина - это возвращение людей из отпусков, особенно из зон повышенного риска. Еще одна причина - частные вечеринки. Хочу опять подчеркнуть - важно придерживаться установленных правил. Любой, кто возвращается из зоны риска, должен быть помещен на карантин, если он не предоставит отрицательный тест на коронавирус", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Зоной повышенного риска в Германии теперь считают Испанию. Это одно из популярных мест отдыха у немцев. А уровень распространения инфекции там уже приблизился к апрельским показателям. И чтобы не допустить ухудшения ситуации, в ряде регионов Андалусии, Галисии, Кантабрии вновь возвращаются к ограничительным мерам. Запрещено собираться в группы более десяти человек, закрываются дискотеки, ночные клубы. В Италии, где тоже наблюдается рост заболевших, считают, что большинство новых случаев пришло как раз из-за границы. И ввели обязательное тестирование на коронавирус в аэропортах для тех, кто прилетает из Испании, Хорватии, Греции, Мальты.

До получения результата - а это, как правило, 72 часа - всем рекомендуется самоизоляция. Вообще страны ЕС все чаще составляют списки государств, вернувшись из которых нужно обязательно провести две недели на карантине. Так, Словения уже ввела его для тех, кто прилетает из Хорватии. В Великобритании, где тоже растет число инфицированных, карантин могут объявить в одном из самых больших городов - в Бирмингеме. Местные власти уже объявили о запрете на визиты в дома престарелых. Локальные вспышки наблюдаются еще в восьми населенных пунктах. И ситуация в мире по-прежнему остается серьезной. Число заболевших коронавирусом уже приблизилось к двадцати двум с половиной миллионам человек. Каждый четвертый из них - гражданин США. В первой тройке по числу заразившихся - по-прежнему Бразилия и Индия. А специалисты ВОЗ меж тем предупреждают - помимо коронавируса нужно внимательно следить и за ситуацией с обычными сезонными ОРВИ.

"Следующий сезон гриппа уже не за горами. В настоящее время крайне важно, чтобы страны следили за активностью гриппа, чтобы они поощряли вакцинацию от гриппа для групп риска. Это еще более важно в этом году, поскольку мы должны защитить наши клиники, уже имеющие дело с COVID-19, от перегруженности", - заявил Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

И естественно, что касается каждого - это соблюдение элементарного масочного режима. Так, в Чехии уже объявили, что планируют продлить ношение масок в общественных местах до марта.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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