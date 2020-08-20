Белорусская оппозиция задумала "построить новые силовые структуры"

В Координационный совете озвучили свои планы

На происходящее в стране влияют внешние факторы. Об этом заявила председатель Совета республики Национального собрания Белорусии Наталья Кочанова по итогам прямой линии с гражданами страны. Она заявила, что большинство звонивших выступают за сохранение мира, спокойствия, стабильности и независимости родного государства, а также согласны с курсом, который проводит президент Александр Лукашенко. Настрой белорусов ярко иллюстрируют и акции в поддержку действующей власти, которые сегодня проходят в разных городах республики.

В поддержку Лукашенко выходят люди в Минске, Бобруйске, Могилеве. Размахивая государственными флагами, они скандируют "Батька", искренне рассчитывая, что действующий президент никуда не уйдёт.

Но одновременно с этим в Белоруссии проходят и протестные акции. Люди недовольны итогами прошедших президентских выборов и требуют отставки Лукашенко и его команды.

Представлять интересы протестующих будет Координационный совет, президиум которого утвердили накануне. А сегодня они уже призвали белорусских силовиков перейти на сторону оппозиции, пообещав помочь материально и почти открыто пригрозив тем, кто откажется.

"Наш план прост. Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность. Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить новые силовые структуры Белоруссии из честных людей в погонах", - заявила Мария Колесникова, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

Хотя 24 часа назад члены этого совета уверяли журналистов, что к политике они не имеют никакого отношения. У них другие цели. Однако в белорусской прокуратуре на этот счёт совсем другое мнение. Там уверены, что сам факт создания Координационного совета оппозиции и те заявления, что они делают, уже попадают под уголовную статью.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - заявил Александр Конюк, генеральный прокурор Белоруссии.

Речь идёт о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики. Такое там карается сроком от двух до пяти лет. Так что люди, вошедшие в состав этого совета, уже находятся под угрозой ареста. Параллельно с этим угрозы поступают и в адрес семей чиновников из команды Лукашенко. Речь, в частности, идёт о министре иностранных дел Белоруссии Владимире Макее.

"Я ещё могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слёзы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - заявил министр.

Причем запах этот все сильнее. Поляки и прибалты уже даже не скрывают своей прямой заинтересованности. Варшава, например, намекает, что Белоруссию хорошо бы избавить от энергетической зависимости от России. И Польша могла бы в этом вопросе помочь, учитывая поставки туда американской нефти и СПГ.

"ЕС мог бы выработать соответствующие механизмы, с помощью которых энергетическая зависимость Белоруссии от России станет меньше. Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза", - сказал Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Он, кстати, тоже в стороне оставаться явно не собирается, хотя из Брюсселя и звучат заявления о том, что искать выход из кризиса должны сами белорусы. Однако этот поиск ЕС хочет профинансировать, выделив 53 миллиона евро оппозиции. Поучаствовать в этом протесте деньгами готовы и американцы. Об этом после встречи с министром иностранных дел Польши заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

"На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях", - рассказал Валерий Цепкало, бывший кандидат в президенты Белоруссии.

То есть Запад традиционно не стал, как говорится, парить над схваткой, а занял определенную сторону. При этом на Лукашенко и его команду уже оказывается серьезное давление. В том числе и санкционное. Что это - если не вмешательство во внутренние дела суверенного государства, воздержаться от которого с таким усердием европейцы призывают Москву?

"Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи и ещё раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас, на самой горячей стадии", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти республики в свою очередь заявляют: необходимость перемен никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций, ведь в этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. За двенадцать дней протестов белорусская экономика уже потеряла более полумиллиарда долларов. И это еще не конец. Потому как оппозиция уверяет, что акции будут продолжаться. Очередной митинг общенационального масштаба запланирован на воскресенье.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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