ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Солистка группы "Рефлекс" и ее муж пожаловались на угрозы вымогателя

20:42
  • четверг
  • 20 августа 2020

Со знаменитости потребовали 850 тысяч рублей

Солистка группы "Рефлекс" Ирина Нельсон и ее муж Вячеслав Тюрин обратились в полицию из-за поступивших в их адрес угроз.

Как сообщает телеграм-канал Mash, исполнительнице песен "Сойти с ума" и "Падали звёзды" пришло несколько писем, в которых вымогатель потребовал перечислить ему 850 тысяч рублей.

"Три дня назад вырыл в МО две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон", - говорится в одном из писем мошенника.

Адвокат пары предположил, что сообщения присылает психически больной человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Певица Ирина Нельсон (группа REFLEX)
Певица Ирина Нельсон (группа REFLEX)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.