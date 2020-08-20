Солистка группы "Рефлекс" и ее муж пожаловались на угрозы вымогателя

Со знаменитости потребовали 850 тысяч рублей

Солистка группы "Рефлекс" Ирина Нельсон и ее муж Вячеслав Тюрин обратились в полицию из-за поступивших в их адрес угроз.

Как сообщает телеграм-канал Mash, исполнительнице песен "Сойти с ума" и "Падали звёзды" пришло несколько писем, в которых вымогатель потребовал перечислить ему 850 тысяч рублей.

"Три дня назад вырыл в МО две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон", - говорится в одном из писем мошенника.

Адвокат пары предположил, что сообщения присылает психически больной человек.

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