Небензя оценил попытку США вернуть санкции против Ирана

Россия будет противостоять действиям Штатов

Россия будет противостоять в ООН попыткам США восстановить антииранские санкции. Так очередную агрессивную инициативу Вашингтона прокомментировал постоянный представитель нашей страны в организации Василий Небензя, передает "ТВ Центр".

"Конечно, мы будем противостоять этому… Наша позиция, и не только наша, заключается в том, что США не имеют юридического права или причины инициировать этот процесс", - подчеркнул Небензя.

В МИД попытки Вашингтона возобновить действие ограничений Совбеза в отношении Тегерана назвали лишёнными законных оснований, а значит обречёнными на крах. Официальный представитель нашего дипломатического ведомства Мария Захарова напомнила Белому дому, что американцы не имеют права использовать авторитет ООН в угоду своим интересам.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что санкции против Ирана будут обязательно восстановлены. Ожидается, что Помпео передаст генсеку ООН и председателю Совбеза жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД. Это, по мнению Вашингтона, позволит запустить процедуру восстановления антииранских ограничений. В Белом доме подчеркивают, те государства, которые откажутся поддержать инициативу, ожидают новые санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"