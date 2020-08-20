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Школьников переведут на дистанционку в случае выявления COVID-19

21:27
  • четверг
  • 20 августа 2020

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве при заболевании ученика коронавирусом весь его класс будет переходить на дистанционное обучение на две недели.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести". Количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний среди учащихся.

На сегодняшний день в сутки коронавирусом заболевают примерно 25-30 детей школьного возраста, передает "Интерфакс".

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