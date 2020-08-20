Премьер Белоруссии заявил о необходимости сотрудничать с Россией

Независимость страны не подвергается сомнению

Белоруссия – независимая страна, в этом не сомневаются ни в Минске, ни в Москве.

С таким заявлением выступил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он отметил, что говорить о доминировании РФ в Союзном государстве или ЕАЭС неверно, это равноправные стороны.

Кроме того, Белоруссия не может отказаться от сотрудничества с Россией на фоне мировой войны за рынки, передает РИА Новости.

"Естественно, сейчас в мире идет даже не борьба, а война за рынки. Значит, а мы добровольно должны отказаться от того, что создавали, от того, что имеем, от наших добрых отношений? Да, действительно, всякое случается в российско-белорусских отношениях, экономические споры", - сообщил Головченко.

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