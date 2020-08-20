Портал mos.ru запустил проект, посвященный довыборам мундепов в двух столичных округах

Выборы пройдут 13 сентября 2020 года

На портале mos.ru открылся проект, посвященный дополнительным выборам в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, которые пройдут 13 сентября 2020 года. В каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места.

"Есть разные способы голосования: 13 сентября на участке, на участке досрочно (со 2 по 12 сентября, если есть уважительные причины) или можно отдать голос онлайн - в любом месте с любого устройства с доступом в интернет (11 и 12 сентября)", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для электронного голосования нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Регистрация завершится 7 сентября в 20:00.

Также в районах Марьино и Бабушкинский 13 сентября с 8:00 до 20:00 будет работать 30 избирательных участков. В день голосования с собой необходимо взять паспорт.

Если по состоянию здоровья избиратель не сможет прийти на участок, 13 сентября можно проголосовать дома. Сотрудник избирательной комиссии и наблюдатели придут с переносным ящиком для голосования и бюллетенем. Для голосования на дому нужно до 14:00 13 сентября оставить заявление в участковой избирательной комиссии. Лично приходить не обязательно, это могут сделать родственники, друзья или соседи. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.

В сообщении официального сайта мэра и правительства Москвы отмечается, что электронное голосование показало свою эффективность на прошлогодних выборах в Мосгордуму и голосовании по поправкам к Конституции этим летом. Как отмечали многочисленные эксперты, это удобная, безопасная и соответствующая современному ритму жизни форма волеизъявления избирателей.

Во время онлайн-голосования используется технология блокчейн, которая обеспечивает прозрачность подсчета голосов и исключает утечку данных. Перед началом голосования в блокчейне формируется реестр голосующих из заявок. Отдать свой голос могут только те, кто указан в реестре. Система защищена от утечки промежуточных итогов голосования. Каждый голос избирателя защищен ключом шифрования, который создается на этапе подготовки к голосованию.

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