ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как ситуация вокруг Ирана повлияет на рейтинг Трампа

09:30
  • пятница
  • 21 августа 2020

Ситуация вокруг Ирана стала одной из главных тем программы "События. 25-й час"

Насколько вероятно введение новых санкций США против Москвы и Пекина на фоне отказа России и Китая поддержать антииранскую политику Вашингтона? Что ждет инициативу американцев в Совбезе ООН? И как действия Дональда Трампа отразятся на его предвыборных рейтингах?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Довольно интересно, что США ищут все новые поводы, чтобы объявить санкции против России, Китая. Но самое главное, что Россия и Китай очень последовательны", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.