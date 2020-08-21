Как ситуация вокруг Ирана повлияет на рейтинг Трампа

Ситуация вокруг Ирана стала одной из главных тем программы "События. 25-й час"

Насколько вероятно введение новых санкций США против Москвы и Пекина на фоне отказа России и Китая поддержать антииранскую политику Вашингтона? Что ждет инициативу американцев в Совбезе ООН? И как действия Дональда Трампа отразятся на его предвыборных рейтингах?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Довольно интересно, что США ищут все новые поводы, чтобы объявить санкции против России, Китая. Но самое главное, что Россия и Китай очень последовательны", - заявил он.

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