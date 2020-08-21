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В России стартовала программа по возврату денег за путешествия

08:12
  • пятница
  • 21 августа 2020

Она продлится неделю, до 28 августа

21 августа в России стартовала федеральная программа по возврату части средств, потраченных на путешествие по стране. Вернуть можно от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура, передает "ТВ Центр".
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Для этого необходимо выбрать путевку у партнёра-участника программы и оплатить ее в интернете, обязательно используя карту "Мир". Кроме того, нужна регистрация в программе лояльности. Все подробности можно узнать на сайте  мирпутешествий.рф.

Кешбэк начислят в течение пяти дней с момента приобретения услуги. Причём, получить возврат можно не только с оплаченного целиком тура, но также при организации самостоятельного путешествия и бронировании отеля. Акция, разработанная федеральным агентством по туризму, действует в течение недели - до 28 августа.

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