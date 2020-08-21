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США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану

08:42
  • пятница
  • 21 августа 2020

Почему Вашингтон предпринимает эти шаги?

США выступили против экстренного заседания Совета Безопасности ООН по антииранским санкциям, проведение которого запрашивала Россия, передает kp.ru.
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Госсекретарь Майк Помпео накануне официально уведомил Совбез об инициативе Вашингтона о восстановлении ограничительных мер ООН в отношении  Исламской республики. Однако такие шаги может предпринять только страна-участница Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

США вышли из сделки еще 2018 году. Поэтому нынешние претензии Вашингтона лишены законных оснований. О чем и заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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