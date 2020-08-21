США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану

Почему Вашингтон предпринимает эти шаги?

США выступили против экстренного заседания Совета Безопасности ООН по антииранским санкциям, проведение которого запрашивала Россия, передает kp.ru.

Госсекретарь Майк Помпео накануне официально уведомил Совбез об инициативе Вашингтона о восстановлении ограничительных мер ООН в отношении Исламской республики. Однако такие шаги может предпринять только страна-участница Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

США вышли из сделки еще 2018 году. Поэтому нынешние претензии Вашингтона лишены законных оснований. О чем и заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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