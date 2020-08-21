Байден пообещал избирателям быть союзником света

Он согласился стать кандидатом в президенты

В последний день съезда демократов Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США. 77-летний политик отметил, что в случае победы готов служить всем американцам, искоренить расизм, восстановить экономику и с первых дней президентства начать борьбу с пандемией.

В этом ему поможет Камала Харрис. Накануне она согласилась участвовать в выборах как кандидат на должность вице-президента. Выступая перед однопартийцами, Байден в очередной раз обвинил своего противника Дональда Трампа в том, что политика нынешнего хозяина Белого дома привела к разобщению населения, появлению страха и росту агрессии, передает argumenti.ru.

"Только объединившись мы сможем вернуть прежнюю Америку, которая сейчас погрузилась во тьму. Я выбираю надежду вместо страха и факты вместо вымысла. Я горжусь Демократической партией, которую представляю. Нести её знамя на всеобщих выборах - это честь для меня. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы", - заявил Джо Байден.

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