В Крыму прокомментировали решение ООН признать жителей полуострова россиянами

В ООН подсчитали, что население России увеличилось на 2 миллиона человек

В Организации Объединенных Наций заявили, что за текущий год население Российской Федерации выросло на 2 миллиона человек. Объяснить такой резкий прирост можно лишь тем, что в ООН признали крымчан гражданами России.

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую статистику ООН. "Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна", - заявил он.

Бобков подчеркнул, что в дальнейшем стоит ожидать и признания российского Крыма – со временем будет становиться все больше факторов, подтверждающих в глазах мирового сообщества принадлежность полуострова, передает РИА Новости. "Крым естественным образом вернулся на свою историческую родину, поэтому абсолютно логичен расчет ООН", - резюмировал парламентарий.

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года в результате референдума. Большая часть жителей Севастополя и Крыма высказались за присоединение к России. Событиям предшествовал госпереворот на Украине. Киев до сих пор считает Крым своей территорией, эту позицию поддерживает часть других государств.

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