Найден способ снизить затраты на отопление на 15%

Для этого придется купить специальное оборудование

Союз потребителей России предложил Минстрою модернизировать тепловые пункты в домах 1970-1980 годов постройки, установив там циркуляционные насосы.

"Такая модернизация обеспечивает автоматическое регулирование тепла по погоде, устраняет неравномерность прогрева на разных этажах, защищает внутренние сети от размораживания при авариях и дает возможность экономить на тепле около 15%", - цитирует iz.ru Петра Шелища, председателя Союза потребителей.

По его словам, во время отопительного сезона жильцы старых домов жалуются на дороговизну и низкое качество теплоснабжения. Нижние этажи в таких зданиях обычно отапливаются лучше, чем верхние. Циркуляционные насосы могли бы исправить ситуацию, уверен Шелищ.

Модернизация теплового пункта в домах 1970-1980 годов оценивается примерно в 400 тысяч рублей. Союз потребителей предлагает возложить все траты на жильцов.

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