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Россия потребовала экстренного заседания Совбеза ООН из-за санкций США

08:25
  • пятница
  • 21 августа 2020

Речь идет о действиях Вашингтона в отношении Тегерана

Экстренного заседания Совета Безопасности ООН потребовала Россия. Повод – обращение в международную организацию Соединенных Штатов, которые намереваются вернуть санкции против Ирана. Вашингтон вновь обвинил Тегеран в нарушении условий ядерной сделки.
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"В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа", - сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана. Однако США вышел из соглашения в 2018 году. Тем не менее, в начале августа Вашингтон снова обвинил Тегеран в нарушении ядерной сделки. Соответствующий запрос 20 августа передал председателю Совбеза ООН госсекретарь США Майкл Помпео.

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