Названы основные недостатки смартфонов с несколькими SIM-картами

Чем больше SIM-карт, тем хуже связь

Технический эксперт Иван Симонов предупредил, что телефоны с несколькими симками могут периодически терять связь на одной или даже сразу на всех подключенных картах. Дело в том, что гаджету тяжело обрабатывать информацию сразу с нескольких источников.

"Приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому", - рассказал Симонов.

Он объяснил, что со временем происходит накопление ошибок, что приводит к нарушениям работы телефона. На дисплее может отображаться, что связь есть, однако фактически гаджет находится вне сети, на него невозможно дозвониться, а владелец даже не подозревает об этом, передает агентство "Прайм".

Перезагрузка устройства может помочь справиться с проблемой, но это будет лишь временным решением, уточнил Симонов.

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