ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Европейской России ждет аномальное тепло

08:45
  • пятница
  • 21 августа 2020

Жара вернулась в Калининград и на север европейской части страны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды для Калининградской области и северной части Европейской России. По словам синоптика, в регион придет аномальное тепло, средняя температура превысит нормальные показатели на 4-5 градусов.
"Опасное" солнце: в регионах России установилась аномальная погода

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды - 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов", - сказал Вильфанд.

Метеоролог заявил, что подобная погода для Калининградской области – редкость, и даже сравнил температуру воздуха и воды с Черноморским побережьем.

Что касается Архангельской области, Карелии, Мурманской области и Санкт-Петербурга, то там температура превысит норму на 4-6 градусов, передает РИА Новости. "В Мурманске будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге - 23-25 градусов", - добавил Вильфанд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.