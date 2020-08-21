Жителей Европейской России ждет аномальное тепло

Жара вернулась в Калининград и на север европейской части страны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды для Калининградской области и северной части Европейской России. По словам синоптика, в регион придет аномальное тепло, средняя температура превысит нормальные показатели на 4-5 градусов.

"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды - 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов", - сказал Вильфанд.

Метеоролог заявил, что подобная погода для Калининградской области – редкость, и даже сравнил температуру воздуха и воды с Черноморским побережьем.

Что касается Архангельской области, Карелии, Мурманской области и Санкт-Петербурга, то там температура превысит норму на 4-6 градусов, передает РИА Новости. "В Мурманске будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге - 23-25 градусов", - добавил Вильфанд.

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