"Человек просто умирает": жена об онкобольном экс-солисте "Ласкового мая"

Он лежит в больнице с июля

Экс-солист группы "Ласковый май" Александра Прико, у которого обнаружили злокачественную опухоль, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала его жена Елена.

"Дикая слабость, нехватка кислорода, - рассказала она kp.ru. - Рак у него однозначно, потому что в жидкости нашли атипичные клетки. Но прогнозы врачи никакие не дают - ждут гистологического исследования. <...> Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает..."

В середине июля Александр Прико обратился к врачам с жалобой на боль в груди и кашель. Сначала думали, что у него коронавирус, но врачи выявили рак. Ему несколько раз выкачивали жидкость из легких. 8 августа мужчину отпустили домой, но через несколько дней он стал задыхаться, поэтому его вернули в больницу.

Напомним, Александр Прико выступал в группе "Ласковый май" в конце 80-х. После ухода из коллектива он основал группу "Мама", но прославиться так и не смог. Сейчас он выступает на концертах по приглашению друзей, работает слесарем-сантехником на заводе в Петербурге.

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