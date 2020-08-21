Полеты за рубеж разрешили еще из трех российских городов

О расширении списка сообщили в Росавиации

Россия разрешила международные перелеты из Казани, Калининграда и Новосибирска. Лайнеры могут отправляться в страны, которые открыли свои границы после введенного из-за коронавируса карантина, с 20 августа, сообщает Росавиация.

"Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное воздушное сообщение. В соответствии с решением правительства России в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск", - сказано в сообщении авиационного ведомства.

Международное сообщение в России начало восстанавливаться 1 августа, когда были разрешены полеты в Лондон и Стамбул. Рейсы отправлялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа самолеты полетели из России в турецкие курортные города Даламан, Бодрум и Анталью, а 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию, напоминает РИА Новости.

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