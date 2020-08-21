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Пашаев пообещал назвать "известного человека", управлявшего машиной Ефремова

09:13
  • пятница
  • 21 августа 2020

Пашаев сделал очередное неожиданное заявление

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на самом деле за рулем автомобиля в момент ДТП сидел вовсе не актер, но другой "известный, непростой человек". По словам юриста, экспертиза обнаружила на водительской подушке безопасности клетки сразу двух человек.

Полуслепой свидетель рассказал о таинственном мужчине за рулем джипа Ефремова
Адвокат: Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП

Пашаев не стал сразу называть имя предполагаемого водителя джипа, передает РЕН ТВ. "У меня основные выводы позже будут, вы опять удивитесь. Это, вообще-то, изюминка", - сказал адвокат.

Также Пашаев обратился к судье с просьбой вернуть дело в прокуратуру, поскольку выявлены новые факты, однако суд отказал в этом. "На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала", - объявил адвокат.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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