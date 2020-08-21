Пашаев пообещал назвать "известного человека", управлявшего машиной Ефремова

Пашаев сделал очередное неожиданное заявление

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на самом деле за рулем автомобиля в момент ДТП сидел вовсе не актер, но другой "известный, непростой человек". По словам юриста, экспертиза обнаружила на водительской подушке безопасности клетки сразу двух человек.

Пашаев не стал сразу называть имя предполагаемого водителя джипа, передает РЕН ТВ. "У меня основные выводы позже будут, вы опять удивитесь. Это, вообще-то, изюминка", - сказал адвокат.

Также Пашаев обратился к судье с просьбой вернуть дело в прокуратуру, поскольку выявлены новые факты, однако суд отказал в этом. "На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала", - объявил адвокат.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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