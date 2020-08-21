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Юрий Энтин отмечает 85-летний юбилей

09:54
  • пятница
  • 21 августа 2020

Он автор слов ко множеству известных песен

В пятницу юбилей отмечает поэт, чьи стихи каждый знает наизусть с детства. Юрию Энтину – 85. Сценарист, драматург, но, прежде всего, автор слов к таким песням как "Луч солнца золотого", "Крылатые качели", "Прекрасное далеко", "Антошка", "Учкудук - три колодца" и многим другим.

По образованию - учитель истории - он проработал в школе всего один год. Долгое время был редактором, но всегда мечтал стать автором. И когда ему исполнилось 33, фамилия Энтин появилась в титрах мультфильма "Бременские музыканты", передает "ТВ Центр".

На его счету более 600 песен. Они звучат в известных анимационных и художественных фильмах - таких как "Гостья из Будущего", "Приключения Буратино", "31 июня", "Достояние республики", "Ну погоди", "Приключения электроника", "Зима в Простоквашино".

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