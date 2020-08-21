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В Приморье медвежонок залез в подъезд жилого дома

10:37
  • пятница
  • 21 августа 2020

Специалисты помогли ему уйти в лес

Неожиданный гость появился в одном из подъездов дома города Дальнегорска в Приморском крае. Жильцы обнаружили медвежонка, который никак не мог выбраться через окно на улицу, передает "ТВ Центр".

На протяжении нескольких часов он был объектом пристального внимания. На место вызвали службу отлова, но справится с юным хищником удалось не сразу. Специалисты никак не могли набросить на него сетку. После удачной попытки, медвежонка отправили к выходу из подъезда. Однако он вырвался и убежал в лес самостоятельно.

Это не первый случай, когда детеныши косолапых забредают в жилые кварталы. Нынешний визитер в силу юного возраста хотя бы не вызвал страха у людей. Встреча с особями постарше не безопасна.

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