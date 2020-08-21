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Врачи назвали Навального нетранспортабельным

09:24
  • пятница
  • 21 августа 2020

Состояние пациента пока нестабильное

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, тем не менее, стабильности врачи пока добиться не могут. Об этом сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Омска Александр Мураховский.

В омском Минздраве опровергли отек мозга у Навального
Навальный находится в стабильном состоянии

По его словам, сейчас необходимо добиться полной стабильности пациента. Исследования состояния его здоровья займут еще около двух суток. Врачи рассматривают пять возможных диагнозов оппозиционера. Назвать из главврач больницы отказался, сославшись на медицинскую тайну. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы все боремся за жизнь нашего пациента", - сказал Мураховский, подчеркнув, что вопрос транспортировки Навального в другую больницу пока преждевременный.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера госпитализировали. Он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Накануне стало известно, что Франция и Германия готовы принять Алексея Навального на лечение. По данным газеты BILD, из Берлина в Омск уже вылетел самолет, который мог бы забрать оппозиционера.

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