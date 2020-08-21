Додон намерен первым в Молдавии опробовать российскую вакцину от COVID

Молдавский президент готов переубедить скептиков личным примером

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности первым из граждан республики испробовать на себе российскую вакцину от COVID-19. Он подчеркнул, что в скоро времени жители страны смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

"Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования. Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе", - написал молдавский президент в Сети.

Додон отметил, что стремится как можно скорее сделать российскую вакцину доступной для всех граждан Молдавии.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начались в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 22,4 миллионов человек, 788 тысяч из них скончались.

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